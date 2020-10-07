Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 7 OTTOBRE 2020 ORE 8:35 UMBERTO VERINI
BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO COL GRA SUL QUALE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA CAUSA CODE TRA LE USCITE APPIA E PONTINA. IN SENSO OPPOSTO SI STA IN CODA TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E LA A 24
ATTENZIONE SULLA A 24 ROMA TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO
RESTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON LE CODE TRA VIA DI SALONE E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA NELLA CAPITALE
CODE A TRATTI IN DIREZIONE CENTRO ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E GROTTE CELONI
E SI STA IN CODA SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E SANT’ALESSANDRO NEI DUE SENSI
SI RALLENTA SULLA FLAMINIA TRA CASTEL GIUBILEO E VIA DEI DUE PONTI IN NUOVAMENTE IN ENTRATA A ROMA
STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA QUESTA VOLTA NEI DUE SENSI
DA UMBERTO VERINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral