Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 7 OTTOBRE 2020 ORE 9:35 UMBERTO VERINI
BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIAMO DALLA A 1 ROMA NAPOLI SULLA QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA I CASELLI DI ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI
PASSIAMO ALLA PONTINA SULLA QUALE NUOVAMENTE UN INCIDENTE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO PROVOCA CODE IN ENTRATA NELLA CAPITALE
SUL GRA SI RALLENTA IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E APPIA E PIU AVANTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA
DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE TRA VIA DI SALONE E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA
SI RALLENTA SULLA FLAMINIA TRA CASTEL GIUBILEO E VIA DEI DUE PONTI IN NUOVAMENTE IN ENTRATA A ROMA
STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA QUESTA VOLTA NEI DUE SENSI
CODE A TRATTI IN DIREZIONE CENTRO ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E GROTTE CELONI
IN CHIUSURA DUE NOTIZIE UTILI A CHI SI SPOSTA IN TRENO, AL MOMENTO SULLA LINEA LENTA ROMA FIRENZE E LA FL1 ROMA FIUMICINO ORTE SONO ENTRAMBE RALLENTATE A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO ALLA STAZIONE DI NUOVO SALARIO
DA UMBERTO VERINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE, Al PROSSIMO APPUNTAMENTO
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