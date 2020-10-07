Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 7 OTTOBRE 2020 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE ALTEZZA BUFALOTTA IN CARREGGIATA ESTERNA.
SULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA TENUTA SANTA COLOMBA
TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI
SULL’A24 ROMA TERAMO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE TRA CARSOLI ORICOLA E TAGLIACOZZO VERSO TERAMO
MENTRE SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ROMA;
SULLA SP49A SU VIA POLENSE STRADA CHIUSA ALTEZZA VIA LUNGHEZZINA PER ALLAGAMENTO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO.
SULLA METRO A AL MOMENTO RESTA CHIUSA LA STAZIONE PONTE LUNGO
INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO, DURANTE L’INTERA GIORNATA.
ESCLUSI I BAMBINI AL DI SOTTO DEI SEI ANNI, I PORTATORI DI PATOLOGIE INCOMPATIBILI CON L’USO DELLA MASCHERINA E CHI PRATICA L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SPORTIVA. PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI VI RIMANDIAMO AL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILTA’ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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