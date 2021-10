Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2021 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 7 OTTOBRE 2021 ORE 19.05 TOMMASO RENZI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE SINISTRO CHE CAUSAVA DISAGIA ALL’ALTEZZA DI FROSINONE IN DIREIZONE DI NAPOLI, ATTUALMETNE IL TRAFFICO RISULTA REGOALRE

ANCORA IN CORSO INVECE L’INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO CHE CAUSA CODE TRA PONTINA ED APPIA, E PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DELLE CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIU AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI ED IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA, MENTRE IN SENSO OPPOSTO TROVIAMO DELLE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA IL QUALE CAUSA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

PER CHI È IN TRANSITO SULLA PONTINA SEGNALIAMO DELLE CODE TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREIZONE DI LATINA E RICORDIAMO CHE NEI PRESSI DI TERRACINA: A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE, AL MOMENTO RESTA CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 96 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO. PER I DANNI PROVOCATI DAL MALTEMPO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA LINEA E DELLA STAZIONE DI TORRICOLA, SONO SOSPESE LE LINEE FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, TRA ROMA E LATINA, E LA FL8 ROMA-NETTUNO, PROPRIO TRA ROMA E NETTUNO.

IL RIPRISTINO DELLE LINEE È PREVISTO PER VENERDÌ 8 OTTOBRE.

TUTTI I DETTAGLI SUI TRENI INTERCITY E REGIONALI INSTRADATI SU ITINERARI ALTERNATIVI E SUL SERVIZIO SOTITUTIVO CON BUS SUL NOSTRO PORTALE.

DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral