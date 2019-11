Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 7 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

TRAFFICO CHE COMINCIA AD INTENSIFICARSI, COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIMA ORE DELLA GIORNATA, SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA REGIONE.

INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE TRA CASILINA E APPIA.

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. RESTANDO SULL’A24, RACCOMANDIAMO ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI NEBBIA A BANCHI TRA TAGLIACOZZO E VICOVARO MANDELA, CON VISIBILITÀ 100 METRI.

SULLA FLAMINIA, CODE ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO VERSO ROMA E PIU’ AVANTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI.

SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO E RALLETATO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA E TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO, IL TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

SEMPRE VERSO ROMA, CODE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E IL RACCORDO, E SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE.

INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO PER UN GUASTO TENCICO TRA APRILIA E NETTUNO, RITARDI DI 25 MINUTI.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral