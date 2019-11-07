Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 7 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INIZIAMO DAL RACCORDO, MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN INTERNA, ABBIAMO CODE TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATT TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO IN ENTRATA.
TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATA REGOLARE LA SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO, RISOLTO IL GUASTO TENCICO TRA APRILIA E NETTUNO.
INFINE RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEI BENZINAI:
POSSIBILI DUNQUE STOP AI RIFORNIMENTI FINO ALLE 6 DI DOMANI 8 NOVEMBRE SULLE AUTOSTRADE, E FINO ALLE 7 SEMPRE DI DOMANI SULLE STRADE ORDINARIE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO
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