Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 7 NOVEMBRE 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INIZIAMO DAL RACCORDO, MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN INTERNA, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATT TRA PISANA E VIA DEL MARE E ANCORA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA CASSIA BIS TRAFFICO INTENSO E RALLENTATAO TRA VIA DI SANTA CORNELIA E VIA DELLA GIUSTINIANA VEROS IL RACCORDO.
SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO IN ENTRATA.
INFINE RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEI BENZINAI:
POSSIBILI DUNQUE STOP AI RIFORNIMENTI FINO ALLE 6 DI DOMANI 8 NOVEMBRE SULLE AUTOSTRADE, E FINO ALLE 7 SEMPRE DI DOMANI SULLE STRADE ORDINARIE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO
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