Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 7 NOVEMBRE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO ANCORA RALLENTAMENTI TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA, E TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E APPIA.

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO DAL RACCORDO A TOGLIATTI VERSO LA TANGENZIALE EST.

SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.

SULLA FLAMINIA, CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.

SULLA CASSIA BIS UN INCIDEENTE STA PROVOCANDO CODE TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA.

SULLA PONTINA CODE TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN ENTRATA.

TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RIATTIVATA SULLA LINEA FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO, LO RICORDIAMO IL SERVIZIO ERA STATO SOSPESO IN PRECEDENZA PER UN GUASTO A PASSAGGIO A LIVELLO A CANCELLO. TUTTAVIA CI SONO RITARDI DI 40 MINUTI. RALLENTATO IL SERVIZO ANCHE SULLA LINEA FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA, SEMPRE CON RITARDI DI 40 MINUTI.

INFINE RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEI BENZINAI:

POSSIBILI DUNQUE STOP AI RIFORNIMENTI FINO ALLE 6 DI DOMANI 8 NOVEMBRE SULLE AUTOSTRADE, E FINO ALLE 7 SEMPRE DI DOMANI SULLE STRADE ORDINARIE.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULAL CIVITLÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral