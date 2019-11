Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 7 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TROVIAMO CODE, VERSO IL CENTRO, DAL RACCORDO A TOR CERVARA E PROSEGUENDO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST.

SULLA FLAMINIA, CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.

SULLA CASSIA BIS RIMOSSO L’INCIDENTE TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA, TRAFFICO SCORREVOLE.

SULLA PONTINA CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA CASTEL DI DECIMA E MONTE D’ORO VERSO LATINA.

TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL6 ROMA-NAPOLI VIA CASSINO PER UN GASTO AL PASSAGGIO A LIVELLO A CANCELLO, RITARDI DI 40 MINUTI. MENTRE TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA FL5 ROMA-CIVITAVECCHIA.

INFINE RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEI BENZINAI:

POSSIBILI DUNQUE STOP AI RIFORNIMENTI FINO ALLE 6 DI DOMANI 8 NOVEMBRE SULLE AUTOSTRADE, E FINO ALLE 7 SEMPRE DI DOMANI SULLE STRADE ORDINARIE.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral