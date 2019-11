Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 7 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

IN APERTURA IL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA CENTRALE DEL LATTE E LO SVINCOLO PER L’A24 IN INTERNA.

A PROPOSITO DELL’A24, SEMPRE PER INCIDENTE TROVIAMO CODE SUL TRATTO URBANO DAL RACCORDO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.

SULLA FLAMINIA, SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.

CODE PER LAVORI ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E MONTE D’ORO VERSO LATINA.

INFINE RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEI BENZINAI:

POSSIBILI DUNQUE STOP AI RIFORNIMENTI FINO ALLE 6 DI DOMANI 8 NOVEMBRE SULLE AUTOSTRADE, E FINO ALLE 7 SEMPRE DI DOMANI SULLE STRADE ORDINARIE.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULAL CIVITLÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral