Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 7 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA CENTRALE DEL LATTE E LO SVINCOLO PER L’A24 IN INTERNA, TRAFFICO DUNQUE SCORREVOLE.
INCIDENTE RIMOSSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E
TOR CERVARA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST, ANCHE QUI IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE. RESTANDO SULL’A24 RACCOMANDIAMO ATTENZIONE ALLA GUIDA DATA LA PRESENZA DI CANTIERI ATTIVI A CURA DI STRADA DEI PARCHI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA VERSO TERAMO; I LAVORI PROSEGUIRANNO FINO ALLE 17.30 DI QUESTO POMERIGGIO.
SULLA FLAMINIA, SEMPRE PER LAVORI, QUI A CURA DI ANAS, TROVIAMO CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
INFINE RICORDIAMO CHE E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEI BENZINAI:
POSSIBILI DUNQUE STOP AI RIFORNIMENTI FINO ALLE 6 DI DOMANI 8 NOVEMBRE SULLE AUTOSTRADE, E FINO ALLE 7 SEMPRE DI DOMANI SULLE STRADE ORDINARIE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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