Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 7 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TIBURTINA E ROMA TERAMO

PERCORRENDO L’AUTOSTRADA ROMA NAPOLI PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PONTECORVO E CASSINO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E IL GRANDE RACCORDO ANULARE

PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A NETTUNO TRA VIA DEI CINQUE ARCHI E VIA LERICI NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI

