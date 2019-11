Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 7 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

RIMANENDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA SALARIA E FLAMINIA

MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE

SI RALLENTA SULLA STATALE TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI

MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA

PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A NETTUNO TRA VIA LERICI E VIA DEI CINQUE ARCHI IN DIREZIONE ANZIO

