Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 7 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
RIMANENDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA SALARIA E FLAMINIA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE
SI RALLENTA SULLA STATALE TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A NETTUNO TRA VIA LERICI E VIA DEI CINQUE ARCHI IN DIREZIONE ANZIO
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