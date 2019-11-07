Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 7 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
PERCORRENDO LA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
INFINE IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO NEI CENTRI URBANI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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