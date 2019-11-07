Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 7 NOVEMBRE 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
RIMANENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA ROMA FIUMICINO ED AURELIA E PIU AVANTI TRA CASSIA E SALARIA
MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE LAURENTINA E FLAMINIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
PERCORRENDO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALL’ALTEZZA DI VIA ISACCO NEWTON NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA REGIONALE NETTUNENSE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FONTANA DI PAPA E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI
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