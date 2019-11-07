Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 7 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA SALARIA E FLAMINIA, ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE LAURENTINA ED ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA A1 FIRENZE ROMA PER UN MEZZO PESANTE IN FIAMME CODE PER 5 KM TRA ORVIETO E FABBRO IN DIREZIONE FIRENZE,
IN VIA CASSIA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA NOMENTANA IN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CESARINA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
Servizio fornito da Astral