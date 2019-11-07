Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 7 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
IN VIA NOMENTANA IN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CESARINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMANENDO IN VIA NOMENTANA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA PALOMBARESE CON RIPERCUSSIONI IN VIA RINALDO D’AQUINO
IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SETTECAMINI IN DIREZIONE TIVOLI
PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DITORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINMO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
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