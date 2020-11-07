Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 7 NOVEMBRE 2020 ORE 08.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PERCORRENDO VIA APPIA A TERRACINA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI PIAZZA PALATINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
A LATINA SI STA IN CODA IN VIALE MICHELANGELO BUONARROTI TRA PORFIRI E VIA ROSSETTI IN DIREZIONE PONTINA
AD APRILIA RALLENTAMENTI SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRA LA PONTINA E VIA MATTEOTTI DIREZIONE CAMPOLEONE DI LANUVIO
IN PROVINCIA DI FROSINONE AD ALATRI SI STA IN CODA SULLA VIA PER FIUGGI ALL’ALTEZZA DI VIA MADONNA DELLE GRAZIE IN DIREZIONE TECCHIENA
PERCORRENDO VIA CASILINA RALLENTAMENTI A FROSINONE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA REGIONALE DI FIUGGI NEI DUE SENSI
IN PROVINCIA DI VITERBO A RONCIGLIONE SI RALLENTA SULLA PROVINCIALE CIMINA ALL’ALTEZZA DI VIA RONCIGLIONESE DIREZIONE CASSIA
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE fino al 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00
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