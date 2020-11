Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 7 NOVEMBRE 2020 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

PERCORRENDO VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO RALLENTAMENTI TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO A PAVONA TRA VIA DI SANTA FUMIA E LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE LANUVIO

PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE

A TAL PROPOSITO NELLE DISPOSIZIONI DEL NUOVO DPCM IN VIGORE fino al 3 DICEMBRE, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00

PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO E LE NOSTRE PAGINE SOCIAL

Servizio fornito da Astral