Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2021 ore 08:30

APRIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI, TRA VALMONTONE E COLLEFERRO SEGNALATI DUE INCIDENTI IN DIREZIONE NAPOLI; PER CONSENTIRE L’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO, AL MOMENTO IL TARFFICO È BLOCCATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SPOSTIAMOCI NELLA CAPITALE

È IN CORSO LA MEZZA MARATONA, CHE PROSEGUIRÀ FINO ALLE 13. LA CORSA, CON PARTENZA E ARRIVO A VIA DEI FORI IMPERIALI, SI SNODERÀ TRA IL CENTRO, TESTACCIO, SAN PIETRO, PRATI, IL QUARTIERE FLAMINIO E IL VILLAGGIO OLIMPICO. CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI O LIMITAZIONI PER BUS E TRAM. PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

INFINE OGGI IN ZONA CENTOCELLE SI SVOLGERÀ IL FESTIVAL DEL CIOCCOLATO E DELLA PASTICCERIA. VIA DEI CASTANI SARÀ CHIUSA AL TRAFFICO TRA PIAZZA DEI MIRTI E VIA DELLE ROBINIE. DEVIATE LE LINEE 313, 542, 556 E C5, CHE PASSERANNO SU VIA DEI PLATANI E VIA TOR DE’ SCHIAVI, E LA 548, CHE DEVIERÀ SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA DELLE ROBINIE.

