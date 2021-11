Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2021 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 7 NOVEMBRE 2021 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA A1 ROMA-NAPOLI

A CAUSA DI DUE DIVERSI INCIDENTI, AVVENUTI A BREVE DISTANZA, TRA LE USCITE VALMONTONE E COLLEFERRO, ABBIAMO ANCORA CODE IN DIREZIONE DI NAPOLI; IL TRAFFICO SCORRE SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO.

IN ALTERNATIVA A CHI VIAGGIA VERSO NAPOLI SI CONSIGLIA DI USCIRE A VALMONTONE E RIENTRARE IN AUTOSTRADA A COLLEFERRO DOPO AVER PERCORSO LA STATALE 6 CASILINA.

VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE

IN CORSO LA MEZZA MARATONA DI ROMA IN DIVERSE ZONE DEL CENTRO, TRA CUI TESTACCIO, SAN PIETRO, PRATI, IL QUARTIERE FLAMINIO E IL VILLAGGIO OLIMPICO; PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO

A CAUSA DEL MALTEMPO, QUESTO POMERIGGIO NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA UNITÀ VELOCE FORMIA – PONZA DELLE ORE 14:30 DELLA COMPAGNIA LAZIOMAR.

DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI

Servizio fornito da Astral