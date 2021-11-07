Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2021 ore 12:30

di - 07 Novembre 2021 - 12:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 7 NOVEMBRE 2021 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA A1 ROMA-NAPOLI RIMOSSI GLI INCIDENTI AVVENUTI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO VERSO NAPOLI, IL TRAFFICO È TORNATO SCORREVOLE.
    ANDIAMO SULLA PONTINA, CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA.
    SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANENSE E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
    RESTANDO SULLA CASSIA, CODE IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SUTRI E VICO MATRINO VERSO VITERBO.
    DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home