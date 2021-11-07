Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2021 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 7 NOVEMBRE 2021 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA-NAPOLI RIMOSSI GLI INCIDENTI AVVENUTI TRA VALMONTONE E COLLEFERRO VERSO NAPOLI, IL TRAFFICO È TORNATO SCORREVOLE.
ANDIAMO SULLA PONTINA, CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA.
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER LA BRACCIANENSE E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
RESTANDO SULLA CASSIA, CODE IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SUTRI E VICO MATRINO VERSO VITERBO.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral