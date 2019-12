Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 09:30

VIABILITÀ 7 DICEMBRE 2019 ORE 09:20 FEDERICO MONTI

TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE. SI SEGNALANO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1;

LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE CENTRO;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA VERGINE NEI DUE SENSI DI MARCIA;

PASSIAMO AGLI EVENTI DEL TERRITORIO CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, OGGI, 7 DICEMBRE, AD ALBANO, SARANNO ISTITUITE PROVVISORIE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE SOLENNITA’ LEGATE ALL’IMMACOLATA CONCEZIONE. TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO A PARTIRE DALLE ORE 17:00.

AD ANGUILLARA, IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S. MARTINO, IL 7 E L’8 DICEMBRE SARANNO ISTITUITE TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NELLE VIE E NELLE PIAZZE DELL’EVENTO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA EXTRAURBANA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO, I TRENI 303 E 304 CATALANO-MONTEBELLO, DELLE 9:40 E DELLE 12:20 SONO SOPPRESSI.

SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE DA OGGI, 7 DICEMBRE, ENTRERÀ IN VIGORE IL PIANO PER LA MOBILITÀ NATALIZIA VARATO DALL’AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA. ALCUNE LINEE DI BUS E LE LINEE A-B E B1 DELLA METRO SARANNO POTENZIATE NEI FINE SETTIMANA MENTRE I BUS ANCHE NEI GIORNI FESTIVI.

