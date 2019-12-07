Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 7 DICEMBRE 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E ARDEATINA;
CODE, SEMPRE PER UN INCIDENTE, MA QUESTA VOLTA SULLA CASSIA TRA SETTEVENE E VIGNE NUOVE IN DIREZIONE MONTEROSI. SULLA CASSIA, MA PIU’ AVANTI, RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
RALLENTAMENTI SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI S. CESAREO E, PROSEGUENDO, TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI.
PASSIAMO AGLI EVENTI DEL TERRITORIO CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, OGGI, 7 DICEMBRE, AD ALBANO, SARANNO ISTITUITE PROVVISORIE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE SOLENNITA’ LEGATE ALL’IMMACOLATA CONCEZIONE. TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO A PARTIRE DALLE ORE 17:00.
AD ANGUILLARA, IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S. MARTINO, IL 7 E L’8 DICEMBRE SARANNO ISTITUITE TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NELLE VIE E NELLE PIAZZE DELL’EVENTO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA EXTRAURBANA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO, Il TRENO 304 CATALANO-MONTEBELLO DELLE 12:20 È SOPPRESSO.
SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE DA OGGI, 7 DICEMBRE, ENTRERÀ IN VIGORE IL PIANO PER LA MOBILITÀ NATALIZIA VARATO DALL’AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA. ALCUNE LINEE DI BUS E LE LINEE A-B E B1 DELLA METRO SARANNO POTENZIATE NEI FINE SETTIMANA MENTRE I BUS ANCHE NEI GIORNI FESTIVI.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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