Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 7 DICEMBRE 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E ARDEATINA;
SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
PER CHI VIAGGIA SULLA NOMENTANA SI PROCEDE A RILENTO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE NEI DUE SENSI;
TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA CASILINA FORTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI S. CESAREO E, PROSEGUENDO, TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral