Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 7 DICEMBRE 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO REGOLAERE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.
SI SEGNALANO INVECE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA CASTELNUOVO DI PORTO
E MORLUPO IN DIREZIONE NORD;
SULLA SALARIA PERMANGONO RALLENATMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE NEI DUE SENSI;
TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA CASILINA TRAFFICO BLOCCATO ALL’ALTEZZA DI S. CESAREO E, PROSEGUENDO, RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;
PER CHI VIAGGIA SULLA VIA APPIA FORTI RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E ALBANO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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