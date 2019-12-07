Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 7 DICEMBRE 2019 ORE 13:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’APPIA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E CASILINA;
TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA SALARIA PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE NEI DUE SENSI E, PROSEGUENDO, TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIALE KANT;
TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA CASILINA FORTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI S. CESAREO E, PROSEGUENDO, TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;
PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E ALBANO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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