Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 15:30

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E TUSCOLANA

TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SULLA SALARIA PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SULLA CASILINA FORTI RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;

PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E ALBANO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;

INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO L’ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI RISULTA RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO A UN TRENO

