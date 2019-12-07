Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 7 DICEMBRE 2019 ORE 17:20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ROMA
TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SULLA CASILINA FORTI RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;
PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E ALBANO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E PIU’ AVANTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI E CISTERNA DI LATINA
SULLA VIA DEI LAGHI CODE TRA VIA DEL SASSONE E L’APPIA NELLE DUE DIREZIONI
CODE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA
INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO L’ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI E’ TORNATA REGOLARE DOPO UN GUASTO A UN TRENO
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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