Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 18:30

VIABILITÀ 7 DICEMBRE 2019 ORE 18:20 WILLIAMS TALARICO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA

STESSA SITUAZIONE IN INTERNA DOVE ANCHE QUI UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA CASSIA E LA CASSIA BIS

SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ROMA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TENGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI;

SULLA CASILINA FORTI RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;

PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E ALBANO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E PIU’ AVANTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, VELLETRI E CISTERNA DI LATINA

CODE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA RISULTA RALLENTATA PER UN PROBLEMA AL NODO DI NAPOLI

DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

