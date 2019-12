Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 7 DICEMBRE 2019 ORE 19:20 WILLIAMS TALARICO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SULL’A1 ROMA-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LO SVINCOLO PER L’A24 IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’TORNATO NELLA NORMA

TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI E ALBANO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO E PIU’ AVANTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, VELLETRI E CISTERNA DI LATINA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA E’ IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE

RICORDIAMO CHE QUESTA SERA ALLE ORE 20.45 ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA SI SVOLGERA’ LA PARTITA DI CALCIO DI SERIE A TIM TRA LAZIO E JUVENTUS, CON PARTICOLARE ATTENZIONE NELLE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI ALL’IMPIANTO SPORTIVO

INFINE ATTIVA LA FASCIA VERDE DOMANI E LUNEDI’ A ROMA DALLE 7.30 ALLE 20.30 STOP AGLI AUTOVEICOLI PIU’ INQUINANTI, EURO 0-1 E 2 E AI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0 E 1

DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

