Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 6 DICEMBRE 2020 ORE 08.05

PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 ROMA FIRENZE PER INCIDENTE LUNGHE ALTEZZA CASTEL ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE

SEMPRE PER INCIDENTE SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN COSA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO DIREZIONE ROMA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN PROSSIMITA DELLO SVICNOLO PER PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST

A PALESTRINA SI STA IN CODA SULLA VIA DI FIUGGI ALL’ALTEZZA DI VIA CORI NEI DUE SENSI DI MARCIA

A CASSINO CHIUSA DALLE PRIME ORE DEL MATTINO LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA IL 7 ED IL KM 9 PER ALLAGAMENTO DELLA SEDE STRADALE, AL MOMENTO PERSONALE ASTRAL SUL POSTO PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITà

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22 ALLE ORE 5 DEL MATTINO.

