Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 7 DICEMBRE 2020 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA
IN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA TIBERINA SI STA IN CODA TRA SETTEBAGNI E VIA MONTE TRAVICELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA APPIA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI STA IN CODA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22 ALLE ORE 5 DEL MATTINO.
DA CLAUDIO VELOCCIA ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral