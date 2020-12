Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 7 DICEMBRE 2020 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA

IN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO VIA TIBERINA SI STA IN CODA TRA SETTEBAGNI E VIA MONTE TRAVICELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA APPIA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI STA IN CODA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 22 ALLE ORE 5 DEL MATTINO.

DA CLAUDIO VELOCCIA ED ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral