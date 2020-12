Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 7 DICEMBRE 2020 ORE 18:35 ARIANNA CAROCCI

PRUDENZA PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 18+000 TRA SETTEBAGNI E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE DELL’A1.

INCIDENTE ANCHE SULLA PRENESTINA, AL MOMENTO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI COLLE MONFORTANI IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA, CON CODE TRA POMEZIA E MONTE D’ORO VERSO LA CAPITALE.

PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ROMA-CIVITAVECCHIA-GROSSETO CIRCOLAZIONE ANCORA RALLENTATA TRA LADISPOLI E SANTA SEVERA PER INCONVENIENTE TECNICO. RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.

