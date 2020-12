Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 7 DICEMBRE 2020 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AD ECCEZIONE DI VIA PRENESTINA, DOVE TROVIAMO CODE TRA COLLE MONFORTANI E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

RICORDIAMO CHE IN PROVINCIA DI RIETI RESTA CHIUSA PER NEVE LA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO DAL KM 11+000 AL KM 18+000.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA TRATTA REGIONALE DELLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO SOPPRESSO E SOSTITUITO DA BUS IL TRENO 503 CON PARTENZA ALLE ORE 21.21 DA SANT’ORESTE.

ANCORA RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-CIVITAVECCHIA-GROSSETO A CAUSA DI GUASTO TECNICO TRA LADISPOLI E SANTA SEVERA; I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI.

CAMBIAMO ARGOMENTO

LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO PER TUTTA LA GIORNATA DI DOMANI MARTEDÌ 8 DICEMBRE; IN PARTICOLARE, PREVISTO CODICE ROSSO NELLA ZONA SUD DELLA REGIONE. PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE, COME SEMPRE. IL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CON DIVERSA INDICAZIONE DI ALLERTA SANITARIA, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.

