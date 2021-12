Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 7 DICEMBRE 2021 ORE 19.35 FEDERICO DI LERNIA

SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO A POMEZIA IN DIREZIONE LATINA

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DA VIA DELLA PISANA ALLA NOMENTANA

IN INTERNA, CODE TRATTI DA VIA DI BOCCEA ED ARDEATINA ANCHE PER INCIDENTE ALTEZZA BUFALOTTA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTRINI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ROMA E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E IL GRA IN USCITA

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA NEI DUE SENSI

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZO CAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: RICORDIAMO CHE DOMANI 8 DICEMBRE PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA E LA CHIUSURA DELLE SCUOLE, NON SARANNO ATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’: IL SERVIZIO RIPRENDERA’ REGOLARMENTE GIOVEDI’ 9 DICEMBRE.

