Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 07:30

VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 7.20 LUCA CASALE

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DELLA REGIONE SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DEI GRANDI CENTRI URBANI.

VISTE LE BASSE TEMPERATURE E LA POSSIBILE FORMAZIONE DI GHIACCIO SU STRADA RACCOMANDIAMO COME SEMPRE DI MODERARE LA VELOCITA’, RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA E QUINDI MASSIMA ATTENZIONE NELLA GUIDA.

PER LA VIABILITA’ AL MOMENTO CI SONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIALE TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ROMA CENTRO.

CODE ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL G.R.A. TRA CASILINA ED APPIA. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN INGRESSO IN CITTA’.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA SUD E CASTEL ROMANO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

DA LUCA CASALE PER ORA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral