Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 08:15
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VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 8.05 LUCA CASALE
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE A VIA FIORENTINI IN DIREZIONE ROMA CENTRO.
PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL G.R.A. DA VIA NOMENTANA ALLA A24 E TRA CASILINA ED APPIA.
CODE ANCHE IN ESTERNA TRA BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO E TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE.
TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA VIA PONTINA TRA SPINACETO E LA COLOMBO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA A PARTIRE DALLA VIA NETTUNENSE E FINO A CAPANNELLE.
DA LUCA CASALE PER ORA È TUTTO, APPUNTAMENTO AL PROSSIMO NOTIZIARIO.
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