Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 08:45

VIABILITA' DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 8.35

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIA FIORENTINI E DA PORTONACCIO ALLA TANEGNZIALE EST IN DIREZIONE ROMA CENTRO.

TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL G.R.A. DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLA VIA TIBURTINA E TRA CASILINA ED APPIA.

IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, E RALLENTAMENTI TRA AURELIA E VIA DEL PESCACCIO.

TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO E LA COLOMBO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA A PARTIRE DALLA VIA NETTUNENSE E FINO A CAPANNELLE.

