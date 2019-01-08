Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 08:45
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VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 8.35 LUCA CASALE
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIA FIORENTINI E DA PORTONACCIO ALLA TANEGNZIALE EST IN DIREZIONE ROMA CENTRO.
TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL G.R.A. DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLA VIA TIBURTINA E TRA CASILINA ED APPIA.
IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, E RALLENTAMENTI TRA AURELIA E VIA DEL PESCACCIO.
TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO E LA COLOMBO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA A PARTIRE DALLA VIA NETTUNENSE E FINO A CAPANNELLE.
DA LUCA CASALE PER ORA È TUTTO, APPUNTAMENTO AL PROSSIMO NOTIZIARIO.
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