Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 09:15
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VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 9.05 LUCA CASALE
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL G.R.A. DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLA VIA TIBURTINA, TRA CASILINA ED APPIA E TRA LA VIA PONTINA E LA ROMA FIUMICINO.
IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA AURELIA E VIA OSTIENSE.
TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA VIA PONTINA TRA IL RACCORDO E LA COLOMBO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E DA CASTEL DI DECIMA A CASTEL ROMANO VERSO LATINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIALE TOGLIATTI A VIA FIORENTINI E DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ROMA CENTRO. RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CITTA’ SULLA COMPLANARE DA TOR CERVARA AL RACCORDO.
DA LUCA CASALE PER ORA È TUTTO, APPUNTAMENTO AL PROSSIMO NOTIZIARIO.
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