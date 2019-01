Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 09:45

VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 9.35 LUCA CASALE

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO INTENSO CON RALLENTAMENTI E CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL G.R.A. DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALLA VIA TIBURTINA, E TRA LA VIA PONTINA E LA ROMA FIUMICINO.

IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, A RIDOSSO DELLA VIA AURELIA E TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA VIALE TOGLIATTI A VIA FIORENTINI E DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ROMA CENTRO. RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CITTA’ SULLA COMPLANARE DA TOR CERVARA AL RACCORDO.

TRAFFICO IN CODA SULLA VIA COLOMBO DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.

TRAFFICO INTENSO CON CODE ANCHE SULLA VIA ARDEATINA TRA FALCOGNANA E SPREGAMORE VERSO CAMPOLEONE.

DA LUCA CASALE PER ORA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

