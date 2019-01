Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 10:30

VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 10.20 LUCA CASALE

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE LUNGO L’ANELLO DEL G.R.A.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALL’ALTEZZA DI VIALE TOGLIATTI IN DIREZIONE ROMA CENTRO. IN USCITA DALLA CITTA’ SI STA IN CODA PER INCIDENTE SULLA COMPLANARE DA TOR CERVARA AL RACCORDO.

CODE PER LAVORI E RIDUZIONE DI CARREGGIATA SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO DALLA VIA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO.

A POMEZIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA LA VIA PONTINA E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SERVIZIO RALLENTATO PER I CONVOGLI DELLA LINEA C DELLA METROPOLITANA IN DIREZIONE PANTANO PER UN PROBLEMA TECNICO.

SERVIZIO INVECE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE SULLA LINEA B DELLA METRO.

DA LUCA CASALE PER ORA È TUTTO.

