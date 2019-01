Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 11:30

VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 11.20 LUCA CASALE

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL G.R.A. ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA VIA APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALL’ALTEZZA DI VIALE TOGLIATTI IN DIREZIONE ROMA CENTRO.

CODE PER LAVORI E RIDUZIONE DI CARREGGIATA SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO DALLA VIA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO.

A POMEZIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA VIA NARO E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SERVIZIO RALLENTATO PER I CONVOGLI DELLA LINEA C DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UN PROBLEMA TECNICO.

