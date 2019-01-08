Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 11:30
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VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 11.20 LUCA CASALE
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL G.R.A. ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA VIA APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALL’ALTEZZA DI VIALE TOGLIATTI IN DIREZIONE ROMA CENTRO.
CODE PER LAVORI E RIDUZIONE DI CARREGGIATA SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO DALLA VIA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO.
A POMEZIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA VIA NARO E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SERVIZIO RALLENTATO PER I CONVOGLI DELLA LINEA C DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UN PROBLEMA TECNICO.
DA LUCA CASALE PER ORA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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