Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 20:30
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VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIA RIA DEL TERRITORIO
I PUNTI CRITICI SONO LA VIA COLOMBO QUI CODE TRA VIA DI MAZZOCAMMINO E VIA DIACILIA, IN DIREZIONE OSTIA
E LA VIA PONTINA QUI RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
MENTRE SUL RACCORDO ANULARE E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN INTERNA, AL MOMENTO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA AURELIA
IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE A ROMA
QUESTA NOTTE E DOMANI NOTTE, PER LO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE, VIA DEL CORSO SARÀ CHIUSA TRA PIAZZA VENEZIA E LARGO CHIGI
CONTESTUALMENTE, LE LINEE DI BUS NOTTURNE DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI
E ANCORA
IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO VERRÀ CHIUSO
DA QUESTA NOTTE E FINO ALLA NOTTE TRA VENERDÌ 11 E SABATO 12 GENNAIO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IN FASCIA ORARIA 22-6 NEL TRATTO IN CORRISPONDENZA DI VIA DEL CAPPELLACCIO
ANCHE QUI LE LINEE BUS DI ZONA SARANNO DEVIATE
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
CI FERMIAMO QUI
APPUNTAMENTO A DOMANI CON IL SERVIZIO IN TEMPO REALE
ASTRAL INFOMOBILITA AUGURA A TUTTI BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral