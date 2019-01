Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2019 ore 20:30

VIABILITA’ DEL 08 GENNAIO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIA RIA DEL TERRITORIO

I PUNTI CRITICI SONO LA VIA COLOMBO QUI CODE TRA VIA DI MAZZOCAMMINO E VIA DIACILIA, IN DIREZIONE OSTIA

E LA VIA PONTINA QUI RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

MENTRE SUL RACCORDO ANULARE E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN INTERNA, AL MOMENTO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA AURELIA

IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE A ROMA

QUESTA NOTTE E DOMANI NOTTE, PER LO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE, VIA DEL CORSO SARÀ CHIUSA TRA PIAZZA VENEZIA E LARGO CHIGI

CONTESTUALMENTE, LE LINEE DI BUS NOTTURNE DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI

E ANCORA

IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO VERRÀ CHIUSO

DA QUESTA NOTTE E FINO ALLA NOTTE TRA VENERDÌ 11 E SABATO 12 GENNAIO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

IN FASCIA ORARIA 22-6 NEL TRATTO IN CORRISPONDENZA DI VIA DEL CAPPELLACCIO

ANCHE QUI LE LINEE BUS DI ZONA SARANNO DEVIATE

IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

CI FERMIAMO QUI

APPUNTAMENTO A DOMANI CON IL SERVIZIO IN TEMPO REALE

ASTRAL INFOMOBILITA AUGURA A TUTTI BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA

Servizio fornito da Astral