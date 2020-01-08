Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2020 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 8 GENNAIO 2020 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA LAURENTINA
RESTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA
CODE ANCHE SULLA FLAMINIA ALTEZZA MALBORGHETTO IN DIREZIONE ROMA, PROSEGUENDO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI
SULLA VIA APPIA CODE TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE SULL’APPIA E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL GANDOLFO IN DIREZIONE ROMA
SI RALLENTA INVECE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA
DA WILLIAMS TALARICO AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral