Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 8 GENNAIO 2020 ORE 08.35 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ARDEATINA E CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA NOMENTANA
MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA TRIONFALE E CASAL LUMBROSO E CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA
RALLENTAMENTI E CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
CODE ANCHE SULLA FLAMINIA ALTEZZA MALBORGHETTO IN DIREZIONE ROMA, PROSEGUENDO CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI
SULLA VIA APPIA CODE TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SI RALLENTA INVECE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA
INFINE SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
DA WILLIAMS TALARICO AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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