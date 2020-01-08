Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 8 GENNAIO 2020 ORE 09.35 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E PONTINA PER INCIDENTE E
MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA
RALLENTAMENTI E CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE ANCHE SULLA FLAMINIA ALTEZZA MALBORGHETTO IN DIREZIONE ROMA, PROSEGUENDO CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI
INFINE SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
DA WILLIAMS TALARICO AL MOMENTO È TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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