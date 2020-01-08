Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 8 GENNAIO 2020 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA TUSCOLANA
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA SP150 MAGLIANO SABINA PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA, ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DEL KM 6 E 200.
PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE.
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA
INFINE SULLA MONTI LEPINI CODE NEI PRESSI DI VALLE FIORETTA IN DIREZIONE FROSINONE
DA WILLIAMS TALARICO AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral