Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DELL’ 8 GENNAIO 2020 ORE 15.20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA PRENESTINA E TUSCOLANA E A SEGUIRE CODE TRA CASSIA BIS E FLAMINIA
MENTRE IN ESTERNA SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA CASILINA E PRENESTINA
SU VIA CASILINA INCOLONNAMENTI TRA TORRE GAIA E BORGHESIANA IN DIREZIONE DI LAGHETTO
CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA PRENESTINA NELLE DUE DIREZIONI TRA RACCORDO E PRATO FIORITO
RALLENTAMENTI SU VIA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E ALBUCCIONE NEI DUE SENSI
MENTRE SU VIA NETTUNENSE,CODE A CAUSA DI LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA,ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI
INFINE RICORDIAMO CHE SULLA SP150 MAGLIANO SABINA PROSEGUONO FINO ALL’11 GENNAIO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 0 AL KM 17+642 CON CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO, ISTITUTIO LIMITE DI VLEOCITA’ A 30KM /H
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA –NAPOLI E’ IN GRADUALE RIPRESA A SEGUITO DI INCOVENIENTE TECNICO. I TRENI IN TRANSITO REGISTRANO RITARDI FINO A 180 MINUTI.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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