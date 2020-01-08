Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DELL’ 8 GENNAIO 2020 ORE 16.20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA ARDEATINA E APPIA E A SEGUIRE SEMPRE A CAUSA DI INCIDENTE SI STA IN CODA TRA CASILINA E PRENESTINA
SULL’A1 FIRENZE ROMA INCOLONNAMENTI A CAUSA DI INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE DELLA CAPITALE,AL MOMENTO SI TRANSITA SU DUE CORSIE DI MARCIA
PRESTARE ATTENZIONE
MENTRE SU VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VERMICINO CODE NEI DUE SENSI A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE
SU VIA CASILINA INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI
CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA PRENESTINA NEI DUE SENSI TRA RACCORDO E PRATO FIORITO
RALLENTAMENTI SU VIA NETTUNENSE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E PAVONA IN DIREZIONE DI CECCHINA
INFINE RICORDIAMO CHE SULLA SP150 MAGLIANO SABINA PROSEGUONO FINO ALL’11 GENNAIO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL KM 0 AL KM 17+642 CON CONSEGUENTE RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO, ISTITUTIO LIMITE DI VLEOCITA’ A 30KM /H
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO SULLA VIABILITA’
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